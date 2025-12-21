Redel: è il momento della svolta definitiva. Al PalaCalafiore il big match con Monopoli

Ultimo appuntamento dell’anno solare al PalaCalafiore per la Redel Reggio Calabria. C’è il big-match contro Monopoli, reduce dal successo di misura ottenuto sul Castellaneta, grazie al vantaggio conquistato nell’ultimo e decisivo periodo (77-74) e che riscatta il ko col Mola.

A tre giornate dal termine del girone di andata la classifica vede i pugliesi al secondo posto, a -2 dalla capolista Virtus Ragusa, in coabitazione con Dinamo Brindisi e Virtus Matera (che deve ancora riposare). Viola reduce da due vittorie consecutive, che insegue subito dietro, appaiata con BS Messina e Virtus Molfetta.

Un roster assolutamente da piani alti, allenato dall’ex Viola Ponticiello. Grande attenzione su Nejc Zupan, sloveno proveniente dalla B Nazionale (Basket Crema) e principale riferimento offensivo insieme a Zakaria El Agbani (ex Bisceglie). In cabina di regia punti e assist nelle mani del playmaker Nicola Savoldelli. Ma i volti nuovi rispetto alla scorsa stagione non sono finiti qui. Nel mercato dicembrino altro rinforzo di spessore con l’arrivo del serbo Dincic, che ritrova Milosevic e Zupan dopo aver condiviso alcune delle tante esperienze in Italia dove ha indossato le canotte di Piacenza nel settore giovanile dell’Assigeco, poi Beramo, Roseto, Napoli, Scatafi, Ruvo di Puglia e Chieti con tanta esperienza tra A2 e B, oltre Crema, Cassino e Faenza. Sottocanestro c’è Azzaro, nuovo arrivo insieme ai vari Mastroianni, Annese (si tratta di un ritorno a Monopoli per lui), insieme all’ex Angri Mastrototaro. Confermatissimi invece il prima citato Milosevic, assieme a Calisi e Spatti. Completano l’organico i giovani Carone, Casato, Caleprico e Vadalà.

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match entusiasmante e dagli alti contenuti tecnici. Appuntamento al PalaCalafiore dove si prevede ancora il pubblico delle grandi occasioni, con palla a due alle ore 18; arbitrano Catania di Barcellona PG (ME) e Beccore di Messina. La partita sarà visibile sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici; sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio e trasmessa in diretta sul DT canale 87 da Video Touring.