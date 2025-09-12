Redel Viola, sul Lungomare Falcomatà la presentazione ufficiale

Alle 21,30 del 15 settembre i giocatori neroarancio insieme agli staff tecnico e sanitario si presenteranno ai tifosi

Presentazione della squadra alla città di Reggio, sul Lungomare Falcomatà, nell’ambito del festival Scirubetta, che si svolgerà tra il 13 e il 16 settembre.

Alle 21,30 del 15 settembre i giocatori neroarancio insieme agli staff tecnico e sanitario si presenteranno ai tifosi.

Scirubetta, dall’arabo sherbet, bevanda fresca, è

…“un’antica preparazione calabrese che si otteneva raccogliendo neve fresca, poi aromatizzata con miele di fichi, mosto cotto e, con il passare del tempo, anche con agrumi, frutta, caffè o cioccolato. Una ricetta semplice, geniale e rinfrescante, che racconta un legame profondo con la natura e la tradizione”.

Da questa tradizione, con il nome Scirubetta, nasce il primo gelato e il Festival che lo celebra, si terrà nella splendida cornice del Lungomare Falcomatà.

Un grande villaggio artigianale nel cuore della città e con la presenza di più di 30 maestri gelatieri che libereranno la propria maestria e creatività creando con passione e talento gelati per tutti i gusti.

L’iniziativa, patrocinata da Città Metropolitana, è organizzata da Conpait nella persona del maestro Antonio Musolino, Presidente dell’associazione nazionale.

Appuntamento dunque alle 21,30 sul Lungomare Falcomatà al villaggio Scirubetta, scoprirai vecchi e nuovi volti della tua squadra del cuore e ci divertiremo insieme anche grazie ad un’esperienza sensoriale unica.

Saremo lì ad aspettarvi.

L’evento sarà curato dalla Radio e Tv Ufficiale – Radio e Video Touring 104.

Reggio, arriviamo! Assaggia un gelato e scopri la Viola.