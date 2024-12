Redel Viola, parte il girone di ritorno contro la Promobasket Marigliano

Dodicesima di campionato per i neroarancio che giocheranno ancora a porte chiuse per la squalifica del Palacalafiore

Si ricomincia col girone di ritorno, 11 partite per definire la “griglia di partenza” per la fase successiva, 11 partite per la Redel Viola per consolidare il primato in classifica e aggiungere esperienza e consapevolezza per il cammino verso la promozione.

Si gioca stasera alle 18.00 al Palacalafiore di Reggio Calabria Redel Viola – Promobasket Marigliano, seconda gara a porte chiuse per il campo di gioco reggino che sconta la squalifica comminata dal giudice sportivo per il post gara contro Messina.

Il pubblico neroarancio dovrà ancora aspettare per rivedere dal vivo i propri beniamini che stasera affrontano un’avversario con tanta voglia di punti e riscatto.

Leggi anche

L’avversario

La squadra del presidente Salvatore De Riggi, al suo secondo anno in B Interregionale, ha trovato diverse difficoltà nel girone d’andata, soprattutto in trasferta dove ha subito divari importanti, vincendo in tutto solo 4 partite che al momento le consentono di galleggiare nelle zone basse della classifica.

Coach Massaro nelle ultime giornate ha dovuto fare a meno di Samuel Ogiemwonyi, uno dei migliori giovani della passata stagione nel girone dei campani, fermo ai box dopo l’infortunio patito a Barcellona. Ed anche Jovan Filipovic, guardia-ala classe 2004 di 192 cm di nazionalità serba ma di formazione italiana, cresciuto a Varese, ha perso partite e allenamenti a causa di una fastidiosa influenza.

Leggi anche

Punta di diamante del roster campano è il lituano classe 1993 Giedrius Sakalas. Ala grande di 205 cm, sta mantenendo anche in questa stagione una media di 20 punti a partita. Assieme al capitano Andrea Spera (alla quinta stagione tra i mariglianesi) forma una coppia sotto canestro temibile in attacco e solida in difesa.

La società ha allestito una squadra giovanissima con molti buoni prospetti che in queste settimane hanno trovato più spazio a causa delle assenze tra i titolari, tra tutti Pasquale Matrisciano e Marco Baldino, 2005 del settore giovanile.

A completare il roster campano, oltre al play-guardia venezuelano Sebastian Josè Gonzalez (quasi 14 punti per lui di media a partita in questa stagione) e al duttile Andrea Abete ingaggiati quest’estate, completano le rotazioni di coach Massaro il play Simone De Riggi e l’ottimo Godwin John.

Leggi anche

Arbitri della serata i signori Federico Mameli di Augusta (SR) e Luca Beccore di Messina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.