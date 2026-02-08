Redel Viola, trasferta insidiosa a Mola e primo impegno da capolista

Mancano poche ore alla palla a due della 19ª giornata di Serie B Interregionale, girone F. La Redel Viola affronta alle 18:00 una delicata trasferta al Palapinto, fortino del Mola New Basket.

Una partita ed un avversario da non prendere sottogamba da parte del gruppo neroarancio che arriva in terra di Puglia per la prima volta da capolista. Capitan Fernandez e compagni, nel loro percorso verso la promozione, stanno vivendo un momento positivo, sia nella qualità del gioco che nell’approccio alle gare.

Il filotto di otto vittorie consecutive ha dato alla squadra ed allo staff tecnico guidato da coach Cadeo la certezza di basi solide per continuare a lavorare su dettagli e affiatamento di un gruppo che si sta rivelando uno dei più competitivi nel panorama equilibrato di B. E l’arrivo in queste ore del 22enne Marangon, sponda Milazzo, rafforza e arricchisce ulteriormente le rotazioni dei reggini.

Ma sottovalutare l’impegno di stasera contro una squadra giovane e volitiva come Mola sarebbe un grave errore per i neroarancio, determinati a mantenere e consolidare la vetta della classifica contro una squadra giovane e determinata a lottare per uscire dalla zona retrocessione.

L’avversario

Il Mola New Basket, con sole 3 vittorie in campionato, occupa al momento la penultima posizione in classifica, in comproprietà con la Bim Bum Rende. Il roster pugliese consegnato nelle mani dello staff tecnico di coach Carlos Sordi ha confermato dalla scorsa stagione l’ottimo Francesco D’Agnano, classe 2005, e Denis Barnaba, diventato rapidamente uno dei riferimenti del gruppo dopo il suo arrivo.

La società ha allestito come constatato all’andata al Palacalafiore un gruppo giovane e votato ad un gioco veloce e ad alta intensità, con molti profili interessanti, a cominciare dall’ottimo Marco Ramponi, play del 2005 con esperienze tra Serie B e A2 e finora una delle armi più affidabili tra le fila biancoblu.

Pericolosi inoltre gli argentini Valentin Freimeyer nel reparto esterni, Lorenzo Pautasso, giocatore duttile con letture e capacità di coprire più ruoli, e Ignacio Beltramino, reduce dalla Prima Liga, tiratore da tre punti, lo scorso anno a Capo d’Orlando e top scorer sin qui della squadra pugliese con 18.7 punti a partita. Bakir Samardzic, classe 2004, è un’ala piccola di 2m utilizzabile anche da ala grande grazie a grande fisicità ed atletismo.

Sotto canestro la società molese ha inserito a gennaio Nemanja Jovanovic, proveniente dal Basket Roma, chiamato a dare presenza e intensità vicino al ferro. Completano le rotazioni di coach Sordi l’ala Cristian Tanzi, il play Paolo Mazzeo e Andrea Iacoviello, promessa del settore giovanile lanciato quest’anno in Serie B Interregionale.

Arbitri della serata i signori Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Lino Laveneziana di Monopoli (BA). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.