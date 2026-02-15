Palacalafiore, la Redel Viola difende il primato contro l’insidia Castellaneta

Poche ore alla palla a due della 20ª giornata di Serie B Interregionale, girone F. Al Palacalafiore di Reggio Calabria la capolista Redel Viola affronta la Valentino Basket di Castellaneta in un match che si preannuncia avvincente nonostante la differenza di obiettivi e classifica tra le due squadre.

La Redel Viola vive un momento di crescita che dura da 9 giornate, 9 vittorie consecutive che sono valse il primato in solitaria. Una squadra, quella neroarancio, che per farsi trovare al top nei momenti importanti della stagione deve ancora lavorare su entrambe le fasi di gioco, e sull’approccio mentale alla gara. Ma la Viola è profondamente rinnovata dalla gara di andata persa in trasferta a Castellaneta, nelle prestazioni e negli interpreti, e con l’ultimo acquisto (Marangon, ndr) ad arricchire un roster già tra i più competitivi del panorama di B interregionale.

La gara di stasera è l’ennesimo banco di prova della capolista Redel, che contro la squadra pugliese dovrà dare, di fronte al pubblico del Palacalafiore, un’ulteriore dimostrazione di maturità e qualità.

L’avversario

La neopromossa Valentino Basket Castellaneta si è dimostrata nella prima parte della stagione una mina vagante e una sorpresa nel campionato di B con 8 vittorie che mantengono i pugliesi lontani dalle zone basse della classifica.

Il team biancorosso è guidato con grande esperienza da Giuseppe Luisi, che ha scelto di puntare su un mix di gioventù e qualità, con un roster che sa come farsi valere nei ruoli cruciali. Tra i protagonisti più importanti spiccano il playmaker Renato Buono e l’ala grande Samuel Ojo Ayomide, leader offensivo della squadra con una media di 15.4 punti a partita. Il reparto guardie e playmaker può contare su Antonio Postigo Lopez, ex Corato (Nuova Matteotti) in Serie C, e su Daniele Buo, tiratore reduce da una stagione a Foggia in Serie C, con una media attuale di 14,7 punti.

Nel roster figura anche Andrea Spina Diana, ala piccola con un tiro pericoloso, già visto a Corato (Nuova Matteotti), insieme a Lazaro Diaz, ala piccola con un passato da top scorer a Foligno (Serie C) e quasi 19 punti a partita nella scorsa stagione.

Tra i lunghi è a disposizione Jack Shannon, classe 2001, 204 cm e grande fisicità, utile sia da 4 che da 5 grazie alla sua versatilità. In difesa, il pitturato è ben custodito da Andrea D’apice e dall’ala forte Tommaso Contini che, dopo la passata stagione al Bologna Basket 2016, sta contribuendo con una media di 13.8 punti e 8.4 rimbalzi a partita.

Arbitri della serata i signori Paolo e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (NA), la gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.