Reggina: ultime ore per abbonarsi. Si punta all’impennata finale

La seconda fase della campagna abbonamenti si chiude stasera alle ore 20. E’ stato infatti indicato nella comunicazione della società, giorno 27 agosto come ultimo per la sottoscrizione e al momento non ci sono ipotesi di un possibile posticipo della data. L’ultimo dato fornito segnava 2586 abbonamenti in totale tra rinnovi e nuove tessere, quota 3000 non è lontanissima, ma l’andamento degli ultimi giorni potrebbe far pensare che sia difficile arrivarci, tranne che non vi sia una impennata finale importante.

Come sottoscrivere l’abbonamento:

On line sul portale Vivaticket e presso il punto vendita autorizzato BCENTERS (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30). E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità.



Il club comunica che, per la stagione in corso, non è prevista la Giornata Amaranto. Una scelta dettata dalla volontà di premiare la vicinanza dei propri tifosi, garantendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe con un’unica formula, l’abbonamento infatti sarà valido per tutte le 17 gare interne di campionato, senza esclusioni.

PREZZI

INTERO: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 230, Tribuna Centrale € 390, Vip € 550

UNDER 14: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 70, Tribuna Centrale € 70

Dai 14 ai 17 anni: Curva Sud € 80, Tribuna Laterale € 100, Tribuna Centrale € 150

DONNE: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500

OVER 65: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500

DIVERSABILI: Tribuna Laterale € 170 (riservato ai possessori della legge 104 con disabilità superiore al 74%).



BAMBINI gratis fino a 6 anni.

I prezzi sono esclusi di costo di prevendita.