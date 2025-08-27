Reggina: ultime ore per abbonarsi. Si punta all’impennata finale
Fra quattro giorni il via alla stagione ufficiale con la gara di Coppa Italia
27 Agosto 2025 - 09:43 | Redazione
La seconda fase della campagna abbonamenti si chiude stasera alle ore 20. E’ stato infatti indicato nella comunicazione della società, giorno 27 agosto come ultimo per la sottoscrizione e al momento non ci sono ipotesi di un possibile posticipo della data. L’ultimo dato fornito segnava 2586 abbonamenti in totale tra rinnovi e nuove tessere, quota 3000 non è lontanissima, ma l’andamento degli ultimi giorni potrebbe far pensare che sia difficile arrivarci, tranne che non vi sia una impennata finale importante.
Come sottoscrivere l’abbonamento:
On line sul portale Vivaticket e presso il punto vendita autorizzato BCENTERS (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30). E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità.
Il club comunica che, per la stagione in corso, non è prevista la Giornata Amaranto. Una scelta dettata dalla volontà di premiare la vicinanza dei propri tifosi, garantendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe con un’unica formula, l’abbonamento infatti sarà valido per tutte le 17 gare interne di campionato, senza esclusioni.
PREZZI
INTERO: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 230, Tribuna Centrale € 390, Vip € 550
UNDER 14: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 70, Tribuna Centrale € 70
Dai 14 ai 17 anni: Curva Sud € 80, Tribuna Laterale € 100, Tribuna Centrale € 150
DONNE: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500
OVER 65: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500
DIVERSABILI: Tribuna Laterale € 170 (riservato ai possessori della legge 104 con disabilità superiore al 74%).
BAMBINI gratis fino a 6 anni.
I prezzi sono esclusi di costo di prevendita.