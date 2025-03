Reggina: Adejo votato il migliore in campo. La motivazione

Una gioia esplosa a fine gara come fosse un esordiente. Daniel Adejo conserva la stessa voglia e identica determinazione seppur dopo tantissimi anni ad alti livelli, si trova adesso a disputare un campionato di serie D. Ma sono maglia e città a rendere orgoglioso e motivato il difensore amaranto, lui diventato ormai reggino di adozione. Nella complicata gara di Paternò, ha realizzato la sua prima rete stagionale, regalando alla Reggina tre punti pesanti. Oltre al gol, una grande prestazione tanto da farlo eleggere dai tifosi come migliore in campo.

La motivazione

“Autore del gol decisivo e protagonista di una prestazione difensiva straordinaria, avete scelto Daniel Adejo come MVP sui nostri canali social“.