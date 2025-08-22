Reggina: fine settimana con gli amaranto due volte in campo

Allenamenti congiunti nei giorni di sabato e domenica. Dalla prossima si farà sul serio

L’attesa cresce per l’esordio ufficiale della Reggina. Domenica 31 agosto gli amaranto affronteranno la Vibonese in Coppa Italia e sarà lo stadio di Palmi che ospiterà la gara. La società dovrà infatti scontare un turno di squalifica, conseguenza dei fatti accaduti nella passata stagione proprio contro i rossoblu.

Nel frattempo, la squadra di mister Trocini continua a lavorare al centro sportivo Sant’Agata. Il gruppo è impegnato in sedute quotidiane per affinare condizione atletica e schemi di gioco, con l’obiettivo di farsi trovare pronto al debutto.

I tifosi, però, avranno presto l’occasione di rivedere dal vivo gli amaranto. Sono infatti in programma due test congiunti ravvicinati contro squadre locali, entrambi al centro sportivo. Il primo appuntamento è fissato per sabato 23 agosto alle ore 16 con la Pro Pellaro.

Il giorno successivo, domenica 24 agosto alle ore 10, gli amaranto torneranno in campo per affrontare il Bocale Admo. Un secondo test pensato per coinvolgere i giocatori che non saranno impiegati nella prima uscita e che consentirà allo staff tecnico di valutare due possibili schieramenti, entrambi considerati di livello.

Un fine settimana intenso, dunque, che accompagnerà la Reggina verso il primo appuntamento ufficiale della stagione. Dalla prossima, infatti, si farà sul serio.