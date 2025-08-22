City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calciomercato Reggina: 34 operazioni tra entrate e uscite. I dettagli di tutti i movimenti

Nonostante le diverse conferme, comunque una mini rivoluzione in organico

22 Agosto 2025 - 09:31 | Redazione

reggina squadra allenamento sant agata ()

Nonostante la conferma di tanti calciatori, soprattutto dei titolari della passata stagione, c’è stata comunque una mini rivoluzione nell’organico della Reggina, per la stagione 2025-26. Sono infatti 34 i movimenti in totale, 17 in entrata, 17 quelli in uscita. Di seguito il dettaglio:

Leggi anche

ACQUISTI: Correnti (c, svincolato), Ferraro (a svincolato), Lanzillotta (d, svincolato), Zenuni (c, svincolato), Mungo (c, svincolato), Distratto (d, Napoli, definitivo), Girasole R. (d, svincolato), Edera (a, svincolato), Palumbo (a, svincolato), Pellicanò (a, svincolato), Fomete (d, svincolato), Salandria (c, rinnovo), Blondett (d, svincolato), Di Grazia (a, svincolato), Boschi (p, svincolato), Montalto (a, svincolato), Di Venosa (d, Lazio, definitivo);

CESSIONI: Martinez (p, svincolato), Lazar (p, svincolato), Giuliodori (d, Audace Cerignola, definitivo), Vesprini (d, SPAL, fine prestito), Ingegneri (d, svincolato), Capomaggio (d, svincolato), Cham (d, svincolato), Ndoye (d, svincolato), Forciniti (d, fine prestito), Urso (c, svincolato), Dall’Oglio (c, svincolato), Provazza (a, svincolato), Rosseti (a, svincolato), Curiale (a, svincolato), De Felice (a, svincolato), Renelus (a, svincolato), Perri (a, risoluzione contrattuale).

RegginaReggio Calabria Calcio