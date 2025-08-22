Calciomercato Reggina: 34 operazioni tra entrate e uscite. I dettagli di tutti i movimenti
Nonostante le diverse conferme, comunque una mini rivoluzione in organico
22 Agosto 2025 - 09:31 | Redazione
Nonostante la conferma di tanti calciatori, soprattutto dei titolari della passata stagione, c’è stata comunque una mini rivoluzione nell’organico della Reggina, per la stagione 2025-26. Sono infatti 34 i movimenti in totale, 17 in entrata, 17 quelli in uscita. Di seguito il dettaglio:
ACQUISTI: Correnti (c, svincolato), Ferraro (a svincolato), Lanzillotta (d, svincolato), Zenuni (c, svincolato), Mungo (c, svincolato), Distratto (d, Napoli, definitivo), Girasole R. (d, svincolato), Edera (a, svincolato), Palumbo (a, svincolato), Pellicanò (a, svincolato), Fomete (d, svincolato), Salandria (c, rinnovo), Blondett (d, svincolato), Di Grazia (a, svincolato), Boschi (p, svincolato), Montalto (a, svincolato), Di Venosa (d, Lazio, definitivo);
CESSIONI: Martinez (p, svincolato), Lazar (p, svincolato), Giuliodori (d, Audace Cerignola, definitivo), Vesprini (d, SPAL, fine prestito), Ingegneri (d, svincolato), Capomaggio (d, svincolato), Cham (d, svincolato), Ndoye (d, svincolato), Forciniti (d, fine prestito), Urso (c, svincolato), Dall’Oglio (c, svincolato), Provazza (a, svincolato), Rosseti (a, svincolato), Curiale (a, svincolato), De Felice (a, svincolato), Renelus (a, svincolato), Perri (a, risoluzione contrattuale).