Reggina: nuovo aggiornamento sulla campagna abbonamenti. Il dato
"La nostra voce si sente già forte… ma può diventare un boato. Il prossimo battito è il tuo"
21 Agosto 2025 - 08:59 | Redazione
Ci sarà tempo fino al prossimo 27 agosto per sottoscrivere il nuovo abbonamento. Dopo aver chiuso la prima fase con 2056 tessere rinnovate, si è aperta la seconda che il primo giorno ha fatto registrare 202 nuovi abbonati, mentre il secondo 119. Ad oggi la somma porta a 2377, un numero già superiore a quello della passata stagione e destinato a crescere, visto che c’è ancora poco meno di una settimana a disposizione per coloro che hanno intenzione di abbonarsi.
“La nostra voce si sente già forte… ma può diventare un boato. Il prossimo battito è il tuo“. Questo il messaggio lanciato dalla società ai tifosi.
I prezzi
INTERO: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 230, Tribuna Centrale € 390, Vip € 550
UNDER 14: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 70, Tribuna Centrale € 70
Dai 14 ai 17 anni: Curva Sud € 80, Tribuna Laterale € 100, Tribuna Centrale € 150
DONNE: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500
OVER 65: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500
DIVERSABILI: Tribuna Laterale € 170 (riservato ai possessori della legge 104 con disabilità superiore al 74%).
BAMBINI gratis fino a 6 anni.
I prezzi sono esclusi di costo di prevendita