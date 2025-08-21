Reggina: nuovo aggiornamento sulla campagna abbonamenti. Il dato

Ci sarà tempo fino al prossimo 27 agosto per sottoscrivere il nuovo abbonamento. Dopo aver chiuso la prima fase con 2056 tessere rinnovate, si è aperta la seconda che il primo giorno ha fatto registrare 202 nuovi abbonati, mentre il secondo 119. Ad oggi la somma porta a 2377, un numero già superiore a quello della passata stagione e destinato a crescere, visto che c’è ancora poco meno di una settimana a disposizione per coloro che hanno intenzione di abbonarsi.

“La nostra voce si sente già forte… ma può diventare un boato. Il prossimo battito è il tuo“. Questo il messaggio lanciato dalla società ai tifosi.

I prezzi

INTERO: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 230, Tribuna Centrale € 390, Vip € 550

UNDER 14: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 70, Tribuna Centrale € 70

Dai 14 ai 17 anni: Curva Sud € 80, Tribuna Laterale € 100, Tribuna Centrale € 150

DONNE: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500

OVER 65: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500

DIVERSABILI: Tribuna Laterale € 170 (riservato ai possessori della legge 104 con disabilità superiore al 74%).

BAMBINI gratis fino a 6 anni.

I prezzi sono esclusi di costo di prevendita