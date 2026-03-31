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Reggina: settimana corta di allenamenti. Il programma

Gli amaranto riposeranno, mentre tutte le altre scenderanno in campo giovedi

31 Marzo 2026 - 16:43 | Redazione

Campo S Agata

Giovedi in campo per l’anticipo pasquale con la Reggina che, invece, giocherà contro l’Enna il prossimo 15 aprile, su richiesta della società siciliana, avendo quest’ultima due giocatori impegnati con la Rappresentativa. Domani si riparte con gli allenamenti, ma sarà settimana corta.

“AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 1° al 4 aprile presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

mercoledì 01/04: ore 15
giovedì 02/04: ore 10
venerdì 03/04: ore 10

Tutte le sessioni di allenamento si svolgeranno a porte chiuse”.

RegginaReggio Calabria Calcio

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