Reggina: ennesima ammenda per la società. La motivazione

Adesso la multa arriva con cadenza settimanale

23 Settembre 2025 - 15:39 | Redazione

Tifosi Reggina vibonese

Ormai è diventata consuetudine e puntualmente dopo la segnalazione, arriva l’ammenda da parte del Giudice Sportivo, l’ennesima multa alla Reggina per l’esposizione di uno striscione che il tifo organizzato non intende togliere:

Il comunicato

“Ammenda di euro 500,00 alla REGGINA 1914 SSD A R.L. Per avere i propri sostenitori esposto nel corso della gara uno striscione offensivo nei confronti degli Organi Federali”.

