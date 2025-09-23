Reggina: ennesima ammenda per la società. La motivazione
Adesso la multa arriva con cadenza settimanale
23 Settembre 2025 - 15:39 | Redazione
Ormai è diventata consuetudine e puntualmente dopo la segnalazione, arriva l’ammenda da parte del Giudice Sportivo, l’ennesima multa alla Reggina per l’esposizione di uno striscione che il tifo organizzato non intende togliere:
Il comunicato
“Ammenda di euro 500,00 alla REGGINA 1914 SSD A R.L. Per avere i propri sostenitori esposto nel corso della gara uno striscione offensivo nei confronti degli Organi Federali”.