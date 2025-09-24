Serie D, Reggina-Gelbison: come e dove vedere la partita

Torna il fascino del posticipo serale e la Reggina lo gioca oggi contro la Gelbison alle 20,30. Un calendario non proprio in discesa questo per gli amaranto dopo gli incontri con Nissa e Vibonese e quello di domenica prossima in casa del Savoia. Per chi non sarà presente al Granillo, c’è la possibilità di assistere all’incontro con queste modalità:

Come e dove vedere la partita

Attiva il pass per le gare interne della Reggina. Puoi sottoscrivere il tuo abbonamento annuale al costo di € 100 oppure puoi acquistare la singola gara a € 8,50. Il pagamento avverrà attraverso la piattaforma playreggina1914.it.