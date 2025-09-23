Reggina-Gelbison: la probabile formazione amaranto. Possibili cambi?

Si gioca dopo tre giorni e domenica di nuovo in campo

Si torna in campo a distanza di tre giorni. Dopo il pareggio con la Vibonese la Reggina deve necessariamente conquistare i tre punti, consapevole che l’avversario che si affronta non è di quelli più semplici. La Gelbison, infatti, nonostante la sconfitta interna con la Nissa, ha giocato una buona partita e rimane una compagine attrezzata per un campionato di vertice.

Mister Trocini rispetto a domenica scorsa cambierà qualcosa. La prima sostituzione potrebbe essere forzata per la possibile indisponibilità del portiere Lagonigro, nonostante la convocazione, colpito duramente a Vibo e costretto a uscire anzitempo dal campo. L’altra novità potrebbe essere in mezzo al campo con l’inserimento di Correnti sin dal primo minuto. Nel tridente offensivo scalpitano per una maglia da titolare Ragusa e Montalto.

La probabile formazione

REGGINA: Boschi; Palumbo, Blondett, Girasole, Gatto; Correnti, Laaribi, Porcino; Ragusa, Montalto (Ferraro), Di Grazia. All. Trocini