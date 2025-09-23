City Now

Serie D di nuovo in campo. Reggina in posticipo serale. Il programma e la classifica

Amaranto alla ricerca della seconda vittoria in campionato

23 Settembre 2025 - 23:28 | RedazioneA

Reggina Lfa Reggio Pallone Calcio

A distanza di tre giorni la serie D torna in campo, si gioca la quarta giornata di campionato con la Reggina impegnata nel posticipo serale contro la Gelbison. Tutte da seguire il match tra la Nissa e la sorprendente capolista Favara, il derby calabrese tra il Sambiase e la Vibonese, interessante anche A. Palermo-Nuova Igea.

Il programma della giornata

Acireale – Messina

Gela – Vigor Lamezia

Enna – Savoia

Nissa – Favara

Paternò – Ragusa

A. Palermo – Nuova Igea

Sambiase – Vibonese

Milazzo – Sancataldese

Reggina – Gelbison ore 20,30

La classifica

Gela 7

Nuova Igea 7

Favara 7

Vigor Lamezia 6

Savoia 5

Vibonese 5

A. Palermo 5

Reggina 4

Gelbison 4

Nissa 4

Sambiase 4

Milazzo 2

Enna 2

Sancataldese 1

Acireale 1

Ragusa 1

Paternò 1

Messina (-14) -10

RegginaReggio Calabria Calcio