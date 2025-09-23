Serie D di nuovo in campo. Reggina in posticipo serale. Il programma e la classifica
Amaranto alla ricerca della seconda vittoria in campionato
23 Settembre 2025
A distanza di tre giorni la serie D torna in campo, si gioca la quarta giornata di campionato con la Reggina impegnata nel posticipo serale contro la Gelbison. Tutte da seguire il match tra la Nissa e la sorprendente capolista Favara, il derby calabrese tra il Sambiase e la Vibonese, interessante anche A. Palermo-Nuova Igea.
Il programma della giornata
Acireale – Messina
Gela – Vigor Lamezia
Enna – Savoia
Nissa – Favara
Paternò – Ragusa
A. Palermo – Nuova Igea
Sambiase – Vibonese
Milazzo – Sancataldese
Reggina – Gelbison ore 20,30
La classifica
Gela 7
Nuova Igea 7
Favara 7
Vigor Lamezia 6
Savoia 5
Vibonese 5
A. Palermo 5
Reggina 4
Gelbison 4
Nissa 4
Sambiase 4
Milazzo 2
Enna 2
Sancataldese 1
Acireale 1
Ragusa 1
Paternò 1
Messina (-14) -10