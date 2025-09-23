Serie D: la Nissa trema, poi ribalta e vince. Vola il Gela. I risultati delle 15 e la classifica provvisoria
Vittoria all'ultimo respiro per i giallorossi, adesso la Reggina è costretta a rispondere
23 Settembre 2025 - 23:28 | Redazione
Sotto di due reti per lunghi tratti del match, la Nissa riesce a ribaltare il punteggio e guadagnare una preziosissima e pesante vittoria contro un attrezzato Favara. Il pareggio a due minuti dalla chiusura con Terranova, dopo aver accorciato le distanze, la rete della vittoria firmata da Kragl in pieno recupero. Bene anche il Gela indicato dai più come la possibile sorpresa e oggi solo al comando della classifica, ha ingranato la marcia anche il Savoia, prossimo avversario degli amaranto. Si attendono i risultati delle 16 e del posticipo Reggina-Gelbison.
I risultati delle 15
Acireale – Messina 1-2
Gela – Vigor Lamezia 3-0
Enna – Savoia 0-3
Nissa – Favara 3-2
Paternò – Ragusa 0-0
A. Palermo – Nuova Igea (ore 16)
Sambiase – Vibonese (ore 16)
Milazzo – Sancataldese (ore 18)
Reggina – Gelbison (ore 20,30)
La classifica
Gela 10
Savoia 8
Nuova Igea 7
Favara 7
Nissa 7
Vigor Lamezia 6
Vibonese 5
A. Palermo 5
Reggina 4
Gelbison 4
Sambiase 4
Milazzo 2
Enna 2
Ragusa 2
Paternò 2
Sancataldese 1
Acireale 1
Messina (-14) -7