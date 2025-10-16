Reggina: se i cartellini gialli fossero punti… L’elenco di tutti i calciatori ammoniti

Inizio totalmente da dimenticare per la Reggina che da super favorita per la vittoria del campionato, ha fino al momento conquistato solamente otto punti nelle prime sette partite. Un cammino deficitario, conseguenza di un comportamento della squadra sul piano del gioco e non solo, assolutamente al di sotto delle aspettative, caratterizzato oltre che dalla mancanza evidente di risultati anche da uno spropositato nervosismo. Lo dimostrano i due rossi subìti da Ferraro e Montalto costati insieme ben cinque giornate di squalifica e addirittura 22 cartellini gialli, così distribuiti:

3 gialli: Laaribi, Gatto

2 gialli: Porcino, Palumbo, Mungo

1 giallo: Distratto, Ragusa, Barillà, Lagonigro, Blondett, Di Grazia, Montalto, Girasole D., Girasole R., Fomete