Reggina, appuntamento con il presidente Gallo per l’inaugurazione del Circolo a lui intitolato

L’interesse, l’entusiasmo, il coinvolgimento, la voglia di partecipare. Con l’arrivo di Luca Gallo a Reggio Calabria da tempo si respira un’aria decisamente nuova sul piano, come ai bei tempi. E così come accadeva allora, la Reggina è tornata al centro di ogni discussione e quindi di grande interesse. Avere salvato il calcio a Reggio e riconsegnato la storia ai tifosi con l’acquisizione del marchio, poi una serie di operazioni che stanno riportando la società alla normalità come la ricerca di una nuova sede, lo store, la manutenzione dello stadio Granillo e tanto altro.

I tifosi sono riconoscenti al presidente Gallo e per questo motivo nel pomeriggio di oggi vi sarà l’inaugurazione del Primo Circolo Amaranto “Luca Gallo” alle ore 17, in via Italia quartiere di S. Caterina (di fronte la villetta), alla presenza ovviamente del presidente amaranto, in città da ieri mattina ed i rappresentanti della società, poi il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Giuseppe Falcomatà, il vice Riccardo Mauro, il delegato allo sport del comune di Reggio Giovanni Latella.

