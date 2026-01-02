Reggina: per l’attaccante non è facile, serve tempo. Lo ha dichiarato il Dg Praticò

La Reggina era convinta di averlo in pugno. Mister Torrisi lo aveva ribadito più volte: “L’attaccante arriverà“. La prima pista portava ad Alagna. L’allenatore aveva parlato di un innesto già all’apertura ufficiale del calciomercato. Il 6 dicembre, invece, l’attaccante diretto verso Reggio ha cambiato strada, scegliendo Caltanissetta e la maglia della Nissa.

Poi la vicenda Barranco, già raccontata. Da lì, le difficoltà sono aumentate. Trovare un profilo pronto nella stessa categoria si è rivelato complicato. La dirigenza ha quindi iniziato a guardare anche a chi, in Serie C, ha trovato poco spazio.

A quasi due mesi dall’addio di Adriano Montalto, però, il sostituto non è stato ancora messo a disposizione del tecnico, nonostante necessità tecniche e numeriche.

A fare il punto è stato il dg Praticò, intervenuto ai microfoni di “Forza Reggina“:

“Non è facile prendere un attaccante a stagione in corso. Se è bravo, le società non lo danno. Se è svincolato, serve tempo. Non possiamo sbagliare: deve essere pronto e affamato“.

Intanto il campionato riparte. A due giorni dalla prima gara del girone di ritorno, è facile immaginare che anche contro il Favara non ci saranno novità.