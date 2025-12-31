Calciomercato Reggina: per l’attaccante adesso si guarda in serie C. Torrisi aspetta

Mister Torrisi si è sbilanciato più volte sull’arrivo di una nuova punta. Lo ha fatto in conferenza stampa, con convinzione, dando per imminente un rinforzo offensivo. La società, secondo quanto emerso nelle scorse settimane, aveva individuato diversi profili e almeno uno sembrava davvero vicino.

Poi lo stop. Due trattative non sono andate in porto per motivi diversi: scelte dei calciatori orientate verso altre destinazioni (Alagna) e resistenze dei club di appartenenza (Barranco). La Reggina, ha proseguito il suo cammino, trovando continuità nei risultati, ma sarebbe un rischio non risolvere una questione ancora apertissima.

Leggi anche

Dal punto di vista tecnico e numerico, l’organico ha bisogno di un’alternativa a Ferraro e al giovane Pellicanò. Un’esigenza che lo stesso Torrisi ha ribadito anche nel post gara contro il Sambiase, lasciando intendere di aspettarsi qualche novità durante la pausa natalizia.

Nel frattempo, secondo le indiscrezioni, la direzione tecnica avrebbe cambiato strategia. Preso atto delle difficoltà nel trovare attaccanti pronti e funzionali all’interno della stessa categoria, l’attenzione si sarebbe spostata verso la Serie C. L’idea è quella di valutare profili che, in questa prima parte di stagione, hanno trovato poco spazio nei rispettivi club. Non filtrano nomi. I contatti, però, sarebbero stati avviati. La Reggina osserva, valuta e lavora sotto traccia ma deve chiudere. Torrisi aspetta.