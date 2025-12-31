City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina: Torrisi dovrà scegliere il sostituto di Rosario Girasole. Le alternative non mancano

Il messaggio del tecnico è diretto: i progressi sono evidenti, ma il percorso è ancora lungo e pieno di ostacoli

31 Dicembre 2025 - 10:48 | Redazione

Reggina Torrisi

La Reggina vuole ripartire nel 2026 esattamente da dove aveva chiuso il 2025. I segnali sono chiari. Dopo la sosta natalizia, la squadra è tornata al lavoro con la stessa intensità e la stessa fame viste nelle ultime settimane dell’anno.

Mister Torrisi ha subito rimesso tutti sul pezzo. Il messaggio è stato diretto: i progressi sono evidenti, ma il percorso è ancora lungo e pieno di ostacoli. Nessun rilassamento. Serviranno concentrazione costante, determinazione, spirito di sacrificio e voglia di lottare su ogni pallone per continuare a inseguire una rimonta che, per come si era partiti e per il distacco accumulato, avrebbe del clamoroso.

Leggi anche

Sul piano dell’organico, però, il tecnico dovrà fare ancora i conti con diverse assenze. Un quadro più chiaro arriverà solo a fine settimana, durante la conferenza stampa di presentazione della gara contro il Favara. Al momento sono sicure le assenze di Porcino, Adejo e Barillà, mentre resta in dubbio Palumbo.

Capitolo a parte per Rosario Girasole. Il duro colpo rimediato contro il Sambiase impone riposo assoluto per diversi giorni. I tempi di recupero non sono stati comunicati, ma certamente non sarà delle contesa. Il difensore stava attraversando un ottimo momento di forma e l’intesa con il fratello Domenico era diventata uno dei punti di forza della squadra. Non è un caso che nelle ultime cinque partite, tutte vinte, la Reggina non abbia subito neppure un gol.

Allo stesso tempo, però, le alternative non mancano. Desiato e Verduci rappresentano soluzioni affidabili, con il mancino ex Juventus leggermente favorito. L’eventuale uscita di un under dalla coppia centrale comporterebbe quasi certamente l’impiego di entrambi gli esterni difensivi fuoriquota.

RegginaReggio Calabria Calcio