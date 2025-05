Reggina, Ballarino: i denigratori, le critiche e la politica

"Ci si schiera con la Reggina che è il bene supremo non con me"

Altro passaggio della conferenza stampa del patron Ballarino ha riguardato i rimpianti di una stagione che ha visto la Reggina perdere il campionato per un solo punto e poi sui denigratori: “Rimpianti? Chi opera commette degli errori. Se devo ripercorrere l’annata, ci sono stati momenti positivi e negativi, ma le decisioni le prendi nel momento in cui le prendi. Comunque si è sempre cercato di fare il bene della Reggina. Cosa dico ai denigratori? In tanti momenti ho detto di rimanere uniti, fino a quando a Reggio Calabria ci si farà la guerra non si va da nessuna parte.

Poi si è creata unità tra la società, la squadra, i tifosi, i giornalisti, la politica, perchè guardate tutte le componenti devono stare unite. A chi parla di schieramenti, io dico: ci si schiera con la Reggina che è il bene supremo non con Ballarino. Chi è presente lo posso sollecitare, chi non viene mai non lo posso sollecitare. Poi magari è facile criticarci, siamo in democrazia, lasciamoli criticare. Ma quando le critiche sono fatte solo perchè mi vogliono mettere in mezzo…“