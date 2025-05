Reggina, Ballarino: ‘Trocini? Se dovessimo andare in C è con noi, se rimaniamo in D…’

Dopo il successo sulla Scafatese che ha decretato la vittoria dei play off, in sala stampa si è presentato anche il patron Ballarino: “La mia stanchezza non è solo per questa partita. E’ stato un campionato molto faticoso anche dal punto di vista mentale. Fortunatamente siamo riusciti a creare un gruppo forte anche sotto l’aspetto umano e questo ha fatto poi la differenza. Sono dispiaciuto perchè per un soffio non siamo riusciti a coronare un sogno e speriamo invece possa accadere con un possibile ripescaggio. E’ stata una settimana dura per tante situazioni, oggi ci voleva una gioia ed è arrivata.

Leggi anche

Con il presidente, il vice e i due direttori abbiamo già fissato un appuntamento per discutere come primo passaggio la posizione di mister Trocini. Se dovessimo andare in serie C sarà ancora il nostro allenatore, se rimaniamo in D non sappiamo perchè non avevamo previsto questa possibilità, ma credo ci siano tutte le condizioni per arrivare alla conclusione che abbiamo tutti in mente.

Leggi anche

In questo momento abbiamo solamente vinto la finale di un play off, adesso bisogna sperare in qualcosa di diverso. La programmazione è già stata avviata. Voglio ricordare una cosa importante: la Rappresentativa del Girone I è stata campione nazionale e in questa squadra c’erano sei giocatori della Reggina, tutti titolari. Quando io parlo di programmazione, faccio riferimento a tutti i livelli e aggiungo Chirico che è facente parte della Nazionale Under 17. Siamo solo al secondo anno, non ne sono passati trenta. Oggi dico che siamo pronti sotto tutti i punti di vista, vogliamo portare Reggio Calabria nei professionisti.