Reggina, Ballarino: ‘Iacopino è una istituzione. Si scelga un ruolo all’interno della società’

“E’ chiaro che quest’anno il primo deluso sono io per aver perso il campionato di un solo punto“. Così il patron Ballarino a Rtv. “E’ chiaro che non abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci siamo prefissati, non sono un deficiente che non lo capisco. E cosa facciamo? Andiamo da Trocini e lo ammazziamo? Qui c’è stato un gruppo che si è tolto la vita pur di raggiungere l’obiettivo, Nino Barillà per tre partite ha giocato con un grosso problema al ginocchio, qui c’è gente che ha dato veramente tutto, senza mai parlare. Lamentarsi è la debolezza di noi del sud. Se faccio mi criticano, se non faccio mi criticano.

Stiamo cercando di venire fuori da questo pantano, ma serve l’aiuto di tutti, non può portarla in serie C solo Ballarino. Quindi i tifosi, gli sponsor, i giocatori, l’allenatore, tutti noi.

Il dottore Iacopino? Per me è una istituzione. Gli dico, si scelga un ruolo all’interno della società e per me va bene. Può dare ancora tanto.