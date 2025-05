Reggina: Ballarino sui ripescaggi e il Milan Futuro. ‘Spero si iscrivano tutte… Gli step’

"Quando siamo arrivati non c'era nulla, zero, volevamo costruire qualcosa di importante e penso che ci siamo riusciti"

Nuovo intervento del patron Ballarino, questa volta a radio Febea: “Sono un uomo di campo, che lotta tutti i giorni per il raggiungimento di un obiettivo, far rinascere la Reggina. Quando siamo arrivati non c’era nulla, zero, volevamo costruire qualcosa di importante e penso che ci siamo riusciti. Ripescaggi? Quando abbiamo avuto la conferma che in quella graduatoria c’è anche il Milan Futuro si è potuto solo allargare le braccia, ma il problema credo che riguardi la Federazione che vuole fare una riforma senza che la riforma si faccia.

Leggi anche

Chi ci va di mezzo sono i tifosi, le città con una certa tradizione, tutto ciò che in realtà è calcio. Io posso anche giocare contro Juventus e Milan, ma quando vado a confrontarmi nei loro campi, lo faccio davanti a cento tifosi. Però credetemi, non voglio usare termini che non siano distensivi, non di attacco, vogliamo capire se ci sono anche per noi le condizioni di poter accedere al professionismo.

Leggi anche

Giorno 6 giugno ci sarà il primo step con l’iscrizione al prossimo campionato. Mi auguro che tutte e sessanta le squadre si iscrivano, perchè se accade che qualcuno non riesca a farlo, non ci saranno i ripescaggi ma le riammissioni. Poi dovrà intervenire la Covisoc e verificare se non ci sono le condizioni, perchè solo in quel momento scatta l’operazione ripscaggio.

Dopo questo passaggio ci saranno eventuali ricorsi fino alla definizione della situazione. Da quel momento, se ci sono defezioni, parte l’iter dei ripescaggi che si concluderà il 22 luglio, con la domanda da presentare entro il 18 dello stesso mese. E’ ovvio che fino a quella data devi preparare il tutto e tenerti pronto nel caso in cui arrivasse la chiamata. E noi saremo pronti. Intanto è obbligatorio iscriversi al campionato di serie D e in questo senso siamo tranquilli.