Reggina, Ballarino: ‘Squadra ridicola. Ho detto ai calciatori di venire a chiedere la rescissione’

Probabilmente si aspettava il derby con il Messina per capire quale strada avrebbe potuto prendere la Reggina in questo campionato. La pessima figura rimediata ha sbloccato il silenzio stampa, inspiegabile fino a questo momento e improduttivo, e i giornalisti sono stati convocati in sala stampa dallo stato maggiore della società: “La prima cosa è che mi sento di chiedere scusa ai nostri tifosi, per quanto successo oggi e anche nelle domeniche passate. Oggi ho visto una squadra ridicola, senza cuore. Non capisco come si possa fare gol giocando in quel modo.

A fine primo tempo ho parlato con loro, dicendo che se oggi avessimo perso questa partita, molti di loro sarebbero dovuti venire a chiedere la rescissione (sono sicuro che nessuno lo farà). Abbiamo costruito un organico per vincere il campionato e ci ritroviamo in una posizione di classifica ridicola. E’ troppo semplice andare dal mister e dire che è esonerato, invece voglio che i calciatori mi dicano quale sia la strada da percorrere, si devono prendere la responsabilità, insieme alla società. Non voglio entrare sugli aspetti tecnici, guardo, mi faccio una idea. Tutte le scelte sono state fatte dalla società insieme al mister, per migliorare il gruppo dello scorso anno, non è avvenuto e questo dipende da tante cose. Forse i calciatori pensano che le responsabilità siano di altri e non loro.

Se oggi non metti il cuore perdi, se a Favara non metti il cuore perdi, se in casa con la Gelbison non metti il cuore perdi. Davanti alle problematiche Nino Ballarino è pronto a metterci la faccia, adesso aspetto di sapere quali siano le decisioni della squadra. Da quello che ci diranno, poi sarà la società a prenderne altre. Dopo aver ascoltato tutte le componenti, nel giro di qualche ora prenderemo le nostre decisioni. C’è qualche problema, da capire se è tecnico, atletico, di personalità, di cuore. Io una idea me la sono fatta, ma non la dico adesso”.