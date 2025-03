Reggina, la carica di Barranco: ‘Ci crediamo, speriamo il Siracusa perda ancora’

"Contro la capolista l'arbitro mi ha annullato una rete regolare e non so la motivazione"

Tredici gol stagionali, dieci in campionato, tre in Coppa. Questo al momento il bottino di Bruno Barranco attaccante della Reggina, a otto giornate dalla conclusione del campionato. Le sue impressioni a Gazzetta del Sud: “Ci abbiamo sempre creduto pure quando eravamo a meno sei. Nel calcio non ci sono risultati dall’esito scontato e speriamo che la capolista possa cadere ancora. Cercheremo di ottenere il massimo a cominciare dal prossimo impegno. Possiamo superare l’attuale capolista e proveremo a regalare una gioia ai nostri tifosi.

Non pensiamo ai play off perchè l’obiettivo è solo il primo posto, siamo lì e non molliamo. Il gruppo è unito, l’ambiente è fantastico. Guardiamo avanti, certo con il Siracusa anche un pareggio sarebbe stato un buon risultato, ma gli episodi non ci sono stati favorevoli. L’arbitro mi ha annullato una rete regolare e non so la motivazione. Nel secondo tempo siamo leggermente calati e i nostri avversari ne hanno approfittato. Ormai è acqua passata, il presente si chiama Akragas”.