Reggina, Barranco avverte tutti. Poi il pensiero sul Granillo e su Trocini

L’attaccante Bruno Barranco ha parlato a Gazzetta del Sud del momento della squadra, l’obiettivo, la voglia di crederci, ma anche del prossimo avversario, del Granillo, di Trocini:

“L’Akragas? Una gara che va presa con le molle, cercheremo con l’aiuto del pubblico di portarla dalla nostra parte. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Se avrò l’opportunità di partire dall’inizio farò il possibile per segnare. Un attaccante vive per il gol e se ci sarà l’occasione giusta proverò a buttarla dentro. L’importante è battere la formazione siciliana e sarei contento anche se segnasse un mio compagno.

Ho un ottimo rapporto con Trocini, tecnico preparato che ci ha dato una identità. Nessun problema anche con il precedente allenatore con cui ero in sintonia. Mi ispiro ai vari Milito, Lautaro, Batistuta, Balbo. Ancora rivedo le immagini in tv delle loro gesta. Martinez è un fenomeno e ha trascinato l’Inter in testa al campionato di serie A.

Il Granillo è uno stadio magico che ha vissuto anni fantastici in serie A. Vogliamo riportare Reggio tra i professionisti in una categoria che rispecchia il blasone della città”.