Reggina, Bevilacqua: ‘Nostro obiettivo chiaro, vincere il campionato’

Reggina che torna al successo e sperare nella rimonta al primo posto, Sancataldese piegata 2-0 al Granillo. Nel post-gara, le dichiarazioni di Leonardo Bevilacqua.

“Oggi eravamo in 2 dietro la punta, con il mister avevamo provato diverse cose, ci ha detto che potevamo svariare per tutto il campo e penso che lo abbiamo fatto bene. E’ un ruolo che mi piace, mi trovo abbastanza bene.

Sono arrivato a novembre, ho avuto purtroppo un infortunio. Il nostro obiettivo è vincere il campionato, vogliamo ottenerlo. Reggio è una piazza importantissima e non merita questa categoria, anche per me è un punto di ripartenza. Abbiamo davanti 8 finali, lotteremo fino alla fine perchè i tifosi lo meritano.

Serie D un campionato fisico, giocando settimana dopo settimana posso trovare il giusto ritmo. So che posso segnare e calciare di più, mister Torrisi me lo dice sempre”.