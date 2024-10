Reggina: due i calciatori più richiesti. Uno un pò a sorpresa

Un mercato in entrata che secondo quanto dichiarato da Taibi farà registrare almeno tre colpi la prossima settimana. Quello certo di Lorenzo Peli, quello assai probabile di Crisetig e forse Charpentier e quello in uscita che segna ancora lo zero per i motivi che più volte abbiamo raccontato.

Anche se le richieste non mancano ed è lo stesso direttore sportivo a dichiararlo a Citynow, sostenendo che in tanti hanno messo gli occhi sui calciatori amaranto, in modo particolare su due dei tanti in uscita. Si è già detto del rifiuto di Zibert riguardo il passaggio alla Turris, in stand by De Francesco al Modena, delle incertezze di Sarao, mentre c’è davvero la fila per Corazza e Blondett. Sono almeno quattro le società che seguono i due calciatori e se per Corazza certamente la cosa non stupisce essendo stato il capocannoniere della squadra che ha vinto il campionato, è da sottolineare, invece, la stima che in tanti nutrono verso l’ex Cosenza.

Mister Toscano ha utilizzato Blondett nell’arco della passata stagione in più ruoli ed è forse questo l’elemento caratterizzante che lo rende appetibile, insieme alle qualità indiscusse di un giocatore assolutamente di categoria.