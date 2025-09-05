Reggina: Blondett, il ritorno in amaranto, l’idolo e il ricordo di quell’attesa…

Anche questa settimana la Reggina sul proprio canale youtube ha riproposto la rubrica “Mi presento” con cinque protagonisti: Iniziamo dal difensore Blondett: “Sono tornato a Reggio perchè qui ho lasciato ricordi ed emozioni e il mio desiderio è quello di poterle rivivere. La piazza che mi ha formato è quella di Cosenza, per la prima volta lontano da casa, all’età di 22 anni avevo la fascia di capitano, tante responsabilità e questo mi ha aiutato a crescere in fretta. Un giocatore che mi piace perchè abbina “ignoranza calcistica” e classe è sicuramente Sergio Ramos.

Nella stagione della promozione con la Reggina ricordo con rammarico il mancato festeggiamento. Era il periodo del covid e non ci siamo potuti godere a pieno la vittoria del campionato. Ricordo quando si aspettava la notizia della interruzione della stagione e noi ci eravamo ritrovati in un lido a Scilla in attesa di sapere. Quando è diventato tutto ufficiale, abbiamo festeggiato e quel momento lo porterò con me per sempre. Ma ovviamente in quella stagione ci sono stati tanti momenti felici, gli abbracci con i tifosi, un Granillo sempre pieno e caldo”.