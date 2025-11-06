Reggina: quando il Dt Bonanno disse: ‘Nei prossimi giorni disponibili per qualsiasi analisi’

Il 24 ottobre, il direttore tecnico Bonanno aveva segnato il cambio di passo. Fine del silenzio stampa, “nuovo corso”, disponibilità “a qualsiasi tipo di analisi nei prossimi giorni”, parole chiare pronunciate nel giorno della presentazione di Alfio Torrisi dopo l’esonero di Trocini. Da allora, però, non è accaduto nulla di tutto questo.

Una vittoria all’esordio contro la Sancataldese, poi il ko interno con la Nuova Igea. In mezzo, nessuna voce societaria. Solo il tecnico ha parlato, assumendosi responsabilità e provando a tenere insieme un gruppo in difficoltà. Dei dirigenti nessuna traccia, proseguendo di fatto quel silenzio stampa iniziato dopo la sconfitta con la Gelbison e interrotto soltanto dalle pesanti parole del patron Ballarino dopo il ko di Messina.

Il contesto, però, oggi è purtroppo peggiorato. La squadra è scivolata in zona pericolo. Le contestazioni del tifo organizzato non si fermano. L’ambiente è teso e il caso Montalto ha aggiunto altro peso ad una situazione già complicata. In momenti così, una è necessario che società parli. Per chiarire, per rassicurare, per assumersi responsabilità. Perché qui non si tratta solo di risultati, ma di clima, fiducia, credibilità. E quando tutto vacilla, il silenzio non aiuta. Anzi, amplifica dubbi e rumori.

Ora serve una voce. Serve che qualcuno si esponga, spieghi il presente e tracci una strada. La Reggina ha bisogno di stabilità e di una guida visibile.

Il campo dirà la sua, ma fuori dal rettangolo è tempo di tornare a parlare. Perché in questo momento tacere non è più un’opzione.