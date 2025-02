Reggina al gran completo. C’erano tutti tra calciatori, staff tecnico, dirigenti – FOTO

Uno scatto di Antonino Laganà per immortalare la Reggina 2024-25 al gran completo. La location è l’Oreste Granillo e ci sono tutti. Ovviamente i calciatori, lo staff tecnico, la dirigenza con in testa il patron Ballarino. L’idea di fare collocare i protagonisti con le spalle alla Curva Sud crediamo non sia casuale, insieme ad un fattore estetico che mette in risalto il logo della squadra amaranto.