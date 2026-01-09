Reggina: calciomercato chiuso. Torrisi ha avuto quello che voleva

La Reggina ha concluso la sua campagna acquisti con gli arrivi di Angelo Guida e Giuliodori, mettendo un punto a una sessione di mercato che ha segnato una vera e propria svolta per la squadra amaranto. Dopo un inizio stagionale disastroso, che ha portato la squadra a toccare il fondo e a finire in zona play-out, la società ha deciso di ristrutturare l’organico. L’incredibile flop che ha colpito la “corazzata” preannunciata, nonostante i grandi nomi acquistati in estate, ha obbligato la dirigenza ad avviare una vera e propria “minirivoluzione”.

Il cambio di allenatore, con l’ingaggio di mister Torrisi, è stato il primo passo di questo nuovo percorso, seguito da una serie di scelte decisive sul mercato. La Reggina ha abbandonato la logica dei grandi nomi per orientarsi verso calciatori più giovani, con caratteristiche adatte alla categoria, e soprattutto con un atteggiamento completamente diverso. Torrisi ha imposto un approccio più aggressivo, una “ferocia” come la definisce lui, e una cura maniacale per ogni dettaglio.

Il risultato di queste scelte è stato un cambiamento netto nel cammino della squadra, che ora vanta sei vittorie consecutive e sta cercando di risalire in classifica. La sfida contro la Nissa si preannuncia cruciale per consolidare il rilancio.

Guida, attaccante voluto con decisione da Torrisi, ha già svolto il primo allenamento e sarà pronto per l’impegno diretto. A sorpresa, è arrivato anche il ritorno di Giuliodori, calciatore duttile che ha già dimostrato di saper ricoprire vari ruoli. Il suo ritorno è particolarmente utile sulla fascia destra, dove la squadra aveva mostrato diverse lacune. Con queste operazioni, il mercato in entrata della Reggina si può considerare concluso, con l’attenzione ora rivolta alle eventuali uscite.