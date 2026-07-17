Reggina, il mercato si apre con De Mori: arriva in prestito dal Novara
Terzino destro moderno, buona struttura fisica e una particolare propensione alla fase offensiva
17 Luglio 2026 - 11:11 | Redazione
Primo movimento in entrata per la Reggina. Il club amaranto ha praticamente definito l’ingaggio di Edoardo De Mori, giovane difensore di proprietà del Novara. Il terzino destro, classe 2007, arriverà a Reggio Calabria con la formula del prestito secco. Un’operazione utile anche in vista dell’obbligo di schierare gli Under previsto dal regolamento della Serie D.
De Mori è rientrato al Novara dopo l’esperienza con il Fasano, dove ha avuto modo di mettersi in mostra. Il giovane avrebbe accolto con entusiasmo la possibilità di vestire la maglia amaranto e di partecipare a un progetto costruito con l’obiettivo di puntare alle posizioni di vertice.
Terzino destro moderno, De Mori dispone di una buona struttura fisica e mostra una particolare propensione alla fase offensiva. Può garantire corsa sulla fascia, ma anche attenzione e disciplina tattica in copertura. Il suo arrivo rappresenterebbe il primo tassello della nuova rosa. La dirigenza amaranto prosegue intanto il lavoro per consegnare allo staff tecnico un organico competitivo e completo in tutti i reparti.
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