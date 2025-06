Reggina: mercato e rinnovi, al momento è tutto fermo. E fino al 6 giugno…

Se è vero che la Reggina, secondo quanto riferito dai vertici societari ha ripreso a lavorare per la programmazione della prossima stagione, è altrettanto vero che al momento nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta. Ci riferiamo a quei rinnovi riguardo alcuni calciatori che soprattutto in un campionato come quello di serie D risulterebbero fondamentali e in scadenza di contratto come l’attaccante Barranco, l’esterno Grillo e il difensore Cham. Sappiamo che le parti hanno avuto modo di incontrarsi, che tutti avrebbero dato la propria disponibilità a rimanere, ma ancora non si è messo nero su bianco. Stesso dicasi per la questione tecnica. La Reggina vuole Trocini, Trocini vuole la Reggina, ma si è fermi alle volontà, il passaggio successivo che è quello della firma per il rinnovo, sarebbe già un segnale significativo. La questione allenatore sarebbe indipendente dagli scenari futuri.

Discorso diverso sul fronte mercato, dove tutto ancora ovviamente è bloccato. Tra qualche giorno si potrà avere il quadro della situazione più chiaro perchè giorno 6 giugno è fissato il termine ultimo per le iscrizioni ai campionati professionistici. Le difficoltà sono diffuse, qualcuno ha già anticipato che non si presenterà e questo non è un vantaggio per la società amaranto, scattando il meccanismo delle riammissioni e non dei ripescaggi. Una situazione più definita l’avremo certamente tra qualche giorno.