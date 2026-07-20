Reggina, al via l’era Lotito. Cannizzaro: ‘Grande emozione, qui si è scritta la storia’

Conferenza stampa di presentazione del nuovo patron amaranto, il sindaco Cannizzaro: 'Ricordo la tua prima risposta quando ti ho chiesto una mano. E' la mia prima e ultima conferenza sulla Reggina'

Reggina, al via l’era Claudio Lotito. Presso lo stadio Granillo, davanti ad una Tribuna piena come fosse una sfida d’alta classifica, la presentazione del nuovo patron amaranto.

Al suo fianco il sindaco Cannizzaro, l’artefice del coinvolgimento di Lotito.

“Oggi sono particolarmente commosso ed emozionato -ha esordito Cannizzaro- vi garantisco che queste poche minuti di considerazione saranno confusi e disarticolati.

Con un sentimento di grande, grande gratitudine, con amicizia, con affetto, con profondo rispetto personale ed istituzionale per dire al Senatore Presidente Claudio Lotito benvenuto a Reggio Calabria.

benvenuto nello Stadio Granillo di Reggio Calabria che tu conosci bene in quanto addetto ai lavori, nello stadio che ha regalato a questa città tantissime emozioni, molto più emozioni che delusioni.

Ti voglio ringraziare perché in tempi non sospetti, quando ancora io non avevo deciso di scendere il campo, ti avevo chiesto una mano per salvare la Reggina. Ricordo ancora la tua prima risposta ‘Ma tu sei pazzo, ho tante cose da fare’ mi dicesti, ma poi invece hai scelto con entusiasmo questa sfida”, ha ricordato il sindaco.

Il primo cittadino nel corso del suo intervento ha donato una sciarpa personale amaranto al neo patron Lotito. ‘Mi ha accompagnato per 25 anni da tifoso, te la dono con affetto ed emozione’.

Prima di dare la parola a Lotito, Cannizzaro ha assicurato. ‘E’ la mia prima e ultima conferenza sulla Reggina, perchè è giusto che parlare di Reggina siano i diretti interessati, il sindaco sarà al fianco della squadra amaranto da tifoso’.