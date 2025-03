Reggina: il ciclo di cinque partite, avaro di punti nel girone di andata…

Dovendo inseguire con l’obbligo di vincere sempre, ogni settimana si parla di partita fondamentale. Perchè in realtà è così, si scende in campo senza margini di errore, sperando in un passo falso del Siracusa. Giustamente Trocini parla di una gara alla volta, perchè andare troppo avanti con il pensiero rischia di gravare ulteriormente di pressione e responsabilità la squadra.

Ma è inevitabile alla vigilia di questo ciclo di cinque partite, non pensare a quanto accaduto nel corso del girone di andata. Va subito detto che le situazioni erano diverse, come lo stato di forma della squadra e due delle tre partite disputate, con un tecnico diverso in panchina. Cinque gare in cui la Reggina ha raccolto solamente sette punti, frutto di: un pareggio sul campo dell’Akragas, quello successivo al Granillo con il Sambiase, l’addio di Pergolizzi, la vittoria a Vibo e l’esordio di Trocini e poi i pareggi consecutivi contro Pompei, Nissa. Inutile aggiungere che da domenica e fino alla Nissa, servono solo vittorie.