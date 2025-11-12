Reggina, il Club Manager Cormaci prova a ricompattare calciatori e ambiente

La Reggina è nel pieno di un momento difficile. La squadra, attualmente nelle zone basse della classifica, cerca di ritrovare la grinta e la determinazione necessarie per uscire da una situazione che si fa sempre più complicata. A lanciare un appello forte e chiaro è Antonio Cormaci, club manager della squadra amaranto, che con un post sui social ha voluto spronare il gruppo e tutto l’ambiente.

“Ripartiamo da qui, uniti sino alla fine: mollare è da codardi, crederci è da uomini“, ha scritto Cormaci, accompagnando il messaggio con una foto di gruppo che ha visto insieme dirigenti, calciatori e staff tecnico. Un’immagine che simboleggia la compattezza e la voglia di non arrendersi, nonostante le difficoltà.

Il dirigente, che conosce bene la categoria grazie alla sua esperienza da ex calciatore, è consapevole che la situazione attuale è complicatissima, ma punta sull’unione e sul lavoro di squadra per risollevare le sorti della stagione. Servono vittorie e tante ma a suo avviso il tempo per rimediare c’è ancora e ogni partita da ora in avanti sarà decisiva per cercare di invertire la rotta e risalire la classifica.

Il campionato è lungo e le difficoltà sono tante, ma con la determinazione e la voglia di combattere, Cormaci crede che la Reggina possa tornare a essere protagonista. Un invito a non perdere la fiducia, a lottare fino all’ultimo, anche quando la situazione sembra disperata. La salvezza passa da un impegno collettivo e dalla capacità di tutti di credere in se stessi e nel gruppo.

Ora non resta che vedere come la squadra risponderà a questo appello, consapevole che la strada è in salita, ma che la forza di volontà può fare la differenza. Vediamo domenica contro l’Athletic Palermo che succede.