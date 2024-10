Reggina: messo a segno un grande colpo in difesa

L'attenzione massima sulle operazioni in uscita, ma sta per chiudersi un'importante entrata

Dopo un lungo inseguimento si sta per concludere in maniera positiva la trattativa per il forte ed esperto difensore centrale Giuseppe Loiacono. Il classe 91, da anni pilastro del Foggia, è inseguito da tante società anche di serie B, ma il progetto e la proposta contrattuale della Reggina dovrebbe aver convinto il forte difensore ad accettare il trasferimento in riva allo stretto. Sarebbe davvero un gran colpo.

La conferma di un passaggio ormai prossimo arriva anche dai siti specializzati gianlucadimarzio.com e alfredopedulla.com

