Reggina, se il buongiorno si vede dal mattino… Gol, qualità, personalità e singoli già protagonisti

Le prime due partite ufficiali della stagione lasciano inevitabilmente delle indicazioni. E la prima riguarda i gol: tanti, tantissimi (12). Se in occasione della gara di Coppa Italia si era sottolineato come parte della larga vittoria fosse stata favorita anche dall’inferiorità numerica dell’avversario, contro il Licata la Reggina ha giocato undici contro undici. Il risultato, però, dal punto di vista della prestazione è stato uguale, se non addirittura migliore. Gli amaranto hanno prodotto una mole enorme di occasioni, mostrando ancora una volta una notevole facilità nell’arrivare alla conclusione e soprattutto nel trovare la via della rete. Contro i siciliani sono stati cinque i gol realizzati e tutti con protagonisti diversi. Un dato che fotografa bene le tante soluzioni presenti nella squadra di Marchionni, anche indipendentemente dalla presenza o meno del classico attaccante da doppia cifra.

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Reggina, non solo gioco: brillano anche i singoli

Al di là della qualità complessiva e dell’organizzazione mostrata dalla squadra, c’è un altro aspetto che merita attenzione: la prestazione dei singoli. Argomento spesso poco gradito agli allenatori, soprattutto quando si cerca di mettere il collettivo davanti a tutto. Ma dopo le prime due uscite ufficiali alcuni calciatori meritano inevitabilmente una sottolineatura.

Partiamo dagli Under. Rosario Girasole ormai non rappresenta più una sorpresa. Lo sono invece, e in maniera decisamente piacevole, i due classe 2008 Toscano e Fazio. Il primo ha confermato le grandi qualità già mostrate nella prima gara ufficiale. Ha dominato la propria fascia, messo dentro cross in quantità industriale, saltato ripetutamente l’uomo e servito due assist. Fazio, invece, ha impressionato per sicurezza, personalità e capacità di adattamento. Non è un mistero che Marchionni straveda per lui e le prime risposte sul campo sembrano spiegare bene il perché.

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Lancini e Acquadro, due giocatori che con la Serie D c’entrano poco

Poi ci sono loro: Lancini e Acquadro. Due giocatori che, per qualità e rendimento, con la Serie D sembrano avere davvero poco a che fare. Sono due veri registi a disposizione della squadra, pur interpretando ruoli differenti. Entrambi mettono dentro qualità, esperienza, temperamento, carattere e personalità. Nelle prime due uscite sono stati assoluti dominatori della scena, capaci di guidare i compagni e di incidere costantemente nello sviluppo del gioco amaranto.

Abonckelet, tre gol e un lavoro prezioso

Qualche parola va spesa anche per l’instancabile Abonckelet. Ancora una volta prezioso nella doppia fase, ancora una volta presente in zona gol. Per lui sono già tre le reti realizzate nelle prime due partite ufficiali. Ma limitarsi ai numeri sarebbe riduttivo. Il suo contributo passa anche dalla corsa, dalla capacità di coprire campo, dal lavoro senza palla e dalla presenza continua nelle due fasi. Merita una citazione anche Rotulo che alla Nissa ricordavamo per le sue serpentine, già messe in mostra anche qui insieme a due splendide marcature, meno per questa sua predisposizione al sacrificio, così come vuole Marchionni.

Reis sorprende tutti

Chiudiamo con Reis. Qualche perplessità era emersa quando la Reggina lo aveva portato in amaranto come primo rinforzo del reparto offensivo, in attesa degli arrivi di Jallow e Magrassi. Le prime risposte sono state decisamente importanti. Come Abonckelet, anche Reis ha realizzato tre gol nelle prime due gare, ma soprattutto ha mostrato un repertorio da centravanti che ha sorpreso molti. Attacca la profondità, sa inserirsi, lavora di sponda per i compagni e garantisce un contributo costante anche nella fase di non possesso. Un attaccante che non vive soltanto dentro l’area di rigore, ma partecipa attivamente alla manovra e al lavoro collettivo.

Siamo soltanto all’inizio e qualsiasi giudizio definitivo sarebbe inevitabilmente affrettato. Ma le prime due partite hanno consegnato una Reggina capace di segnare molto, creare ancora di più e trovare protagonisti differenti.

E se il buongiorno si vede dal mattino…