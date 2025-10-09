Reggina: la Coppa Italia consegna a Trocini il passaggio del turno, Zenuni e non solo
Ci sono anche delle conferme non positive sullo stato di forma di alcuni calciatori
09 Ottobre 2025 - 09:14 | Redazione
La Reggina continua il suo cammino in Coppa Italia. Gli amaranto superano il Sambiase e conquistano l’accesso al turno successivo, grazie a una gara giocata con determinazione e un pizzico di fortuna. Il 22 ottobre al “Granillo” arriverà la Nocerina, una delle favorite del proprio girone, costruita per puntare alla vittoria del campionato.
Zenuni decisivo al debutto stagionale
A firmare il successo è stato in qualche modo Zenuni, al suo debutto stagionale. Il centrocampista, arrivato in estate come rinforzo importante ma mai convocato in campionato, ha trovato la rete decisiva grazie a una conclusione deviata che ha sorpreso il portiere avversario. Una risposta significativa insieme alla prestazione, dopo settimane di assenza dalle liste dei convocati, immaginiamo per questioni di natura fisica.
Prove e segnali
Mister Trocini ha approfittato della Coppa per dare spazio a diversi elementi finora poco impiegati. Tra questi, buone indicazioni sono arrivate da Grillo e Salandria, entrambi autori di una prestazione attenta in una gara fortemente condizionata anche dall’espulsione di Fomete.
Meno brillanti invece le prove di Laaribi e Montalto e ancora quel nervosismo a tratti inspiegabile. Il primo, punto di riferimento del centrocampo amaranto nella scorsa stagione, non è ancora tornato sui suoi livelli. Il secondo, attaccante di esperienza e talento, non riesce ancora a incidere come ci si aspetta da lui. Non ci sarà in occasione del derby con il Messina, sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica.