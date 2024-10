La Reggina vince a Cosenza. Il post del sindaco Giuseppe Falcomatà

La Reggina si gode il momentaneo primato in classifica, dopo aver superato il Cosenza al “Marulla”. Spettacolare la rete di Montalto poi costretto ad uscire per un problema muscolare e per gli amaranto morale risollevato dopo la sconfitta interna con il Cittadella. Presente a Cosenza anche il primo cittadino Giuseppe Falcomatà che con un post ha festeggiato il successo.

“Dimmi che abbiamo vinto il derby senza dirmi che abbiamo vinto il derby… “