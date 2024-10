Reggina-Cosenza: effetto Gallo? Aumenta il dato dei biglietti venduti

E’ stata una conferenza stampa lunga, articolata e piena di contenuti. Il presidente Luca Gallo si è messo a disposizione dei giornalisti, rispondendo in maniera esaustiva ad ogni domanda. Ed in qualche modo tranquillizzando anche i tifosi all’ascolto su presente e futuro della società amaranto.

Le parole di Gallo, lo stimolo del derby

Parole incoraggianti su una situazione debitoria pesante ma a suo avviso assolutamente gestibile e linee guida già dettate per quello che sarà l’avvio della prossima stagione. Argomenti che probabilmente hanno rasserenato la tifoseria e forse per qualcuno sono servite anche da stimolo per tornare a vedere la Reggina dal vivo, visto che una piccola impennata nella vendita si è registrata in serata con il dato dei biglietti che ha raggiunto quasi quota 700. C’è anche il richiamo del derby e quella coreografia annunciata dai ragazzi della Curva per la quale una ottima riuscita potrà avvenire solo se si riuscirà a riempire bene quel settore. Vedremo come procederà la giornata.