La Reggina in attesa di due date. Intanto al Granillo torna Cozza e i recenti precedenti…

Otto partite per giocarsi il tutto per tutto. Gli amaranto non hanno alternative, devono vincere sempre

La Reggina attende di conoscere due date che potrebbero incidere in maniera significativa sul prossimo calendario degli amaranto. La prima riguarda la possibilità di anticipare al sabato la sfida contro l’Acireale allo stadio Granillo. La società dello stretto ha avanzato la richiesta, ma dalla Sicilia, almeno in un primo momento, sarebbe essere arrivato un rifiuto. Si resta dunque in attesa di una risposta definitiva da parte del club granata.

La questione più delicata riguarda però il recupero della gara contro l’Igea Virtus. L’ipotesi che circola con maggiore insistenza è quella del 25 marzo, una data che non entusiasma la Reggina. In quel caso, infatti, gli amaranto si troverebbero ad affrontare un vero e proprio tour de force: il recupero arriverebbe tre giorni dopo la sfida interna con l’Acireale, qualora non si riuscisse ad ottenere l’anticipo al sabato, e appena quattro giorni prima dell’altra attesissima partita contro l’Athletic Palermo. Una sequenza di impegni ravvicinati che potrebbe pesare non poco nella fase decisiva della stagione.

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Nel frattempo la squadra ha iniziato la settimana di allenamenti per preparare proprio il confronto con l’Acireale e con un grande ex come Ciccio Cozza. Il capitano di tante battaglie, oggi sulla panchina dei siciliani, nei precedenti incroci da avversario in Serie D è sempre riuscito a mettere in grande difficoltà la Reggina.

Accadde con la Gioiese, quando gli amaranto la spuntarono solo al minuto 92 grazie ad una zampata di Zanchi. E’ successo anche lo scorso anno con il Locri: la squadra di Cozza chiuse il primo tempo avanti di due reti dopo una prestazione straordinaria, prima di subire la rimonta amaranto nella ripresa fino al 3-2 finale arrivato a quattro minuti dalla fine con una spettacolare sforbiciata di Ragusa.

Nel primo confronto non mancarono le polemiche, con Cozza particolarmente risentito per il mancato saluto della curva sud. Nel secondo, invece, quella pesante sconfitta finì per costargli l’esonero tra tante discussioni e polemiche.

Adesso la storia si ripete ancora una volta: Ciccio Cozza tornerà al Granillo da avversario, alla guida, come detto, dell’Acireale. E visti i precedenti, c’è da aspettarsi un’altra sfida tutt’altro che banale.