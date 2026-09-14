Reggina: il dato definitivo della campagna abbonamenti

Si è chiusa con 3.593 sottoscrizioni la campagna abbonamenti stagione 2026/2027. Dal 2010 ad oggi, soltanto in tre occasioni è stato registrato un numero più alto di abbonati.

Il club ringrazia tutti coloro i quali hanno riposto fiducia nel nuovo corso amaranto, confermando al contempo la compattezza e l’unità di intenti di una comunità desiderosa di essere protagonista di una splendida storia che si tramanda da oltre un secolo.

Vi aspettiamo a casa… A CASA, INSIEME