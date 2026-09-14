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Reggina: il dato definitivo della campagna abbonamenti

Sabato scorso si è chiusa anche la terza fase

14 Settembre 2026 - 20:21 | Redazione

Curva Sud Tifosi Ultras Reggina

Si è chiusa con 3.593 sottoscrizioni la campagna abbonamenti stagione 2026/2027. Dal 2010 ad oggi, soltanto in tre occasioni è stato registrato un numero più alto di abbonati.
Il club ringrazia tutti coloro i quali hanno riposto fiducia nel nuovo corso amaranto, confermando al contempo la compattezza e l’unità di intenti di una comunità desiderosa di essere protagonista di una splendida storia che si tramanda da oltre un secolo.
Vi aspettiamo a casa… A CASA, INSIEME

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RegginaReggio Calabria Calcio
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