Reggina, il Dg Praticò sul pessimo inizio, le scelte sbagliate, la rinascita e Torrisi

Il Dg della Reggina Giuseppe Praticò è intervenuto alla tv ufficiale del club Gs Channel: “Nel calcio di oggi un direttore generale deve avere delle competenze soprattutto manageriali. Ovviamente l’elemento principale è ciò che accade all’interno del rettangolo di gioco, ma a fine stagione devono sempre quadrare i conti e stiamo vedendo soprattutto in Italia quanti fallimenti si verificano ogni anno. Bilancio sportivo ed economico devono combaciare.

Leggi anche

All’inizio della stagione ci siamo complicati la vita per dinamiche diverse. Abbiamo dato fiducia al tecnico che lo scorso anno aveva fatto una cavalcata trionfale seppur perdendo il campionato di un solo punto. Si è vinta la finale play off ma non siamo riusciti ad usufruire del ripescaggio. Per noi era scontato ripartire da quello staff tecnico. Purtroppo i risultati non sono arrivati, qualche scelta l’abbiamo sbagliata e così sono stati messi in atto dei processi correttivi che ci hanno consentito di chiudere il girone di andata a meno quattro dalla vetta, cosa per molti fino a qualche mese fa insperata.

Leggi anche

Noi ci abbiamo sempre creduto perchè il gruppo è forte. Quando non arrivano i risultati non è facile giocare o fare il dirigente in una piazza come Reggio, devi saper mantenere la calma, noi lo abbiamo fatto e grazie a mister Torrisi che ha dato nuova linfa, ci hanno creduto anche i calciatori. Non si è fatto ancora nulla, ma sicuramente si è ritrovata la Reggina che volevamo.

Leggi anche

Mister Torrisi non lo conoscevo. Ti lascia sempre qualcosa nei confronti, quando guardi gli allenamenti. Lui ha lavorato soprattutto nella mente dei calciatori. A lui faccio i complimenti perchè ha ottenuto risultati in tempi brevi, è un grande lavoratore”.