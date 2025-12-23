Reggina: il Dg Praticò sul calciomercato, la vicenda Barranco, i tifosi

Nel corso dell’intervento a GS Channel, tv ufficiale del club, il Dg Praticò ha parlato anche della questione Barranco: “Bruno Barranco è un grande attaccante che a Reggio ha fatto benissimo. Alla fine della scorsa stagione ha deciso di cambiare aria nonostante la Reggina avesse tutta l’intenzione di trattenerlo. Probabilmente aveva bisogno di nuovi stimoli. Oggi è un giocatore del Fasano, sta facendo discretamente bene, ho appena letto (ieri) una nota in cui il suo presidente dice che non si muoverà da lì perchè ritenuto un calciatore importante e in effetti lo è.

Leggi anche

Le caratteristiche dell’attaccante da prendere? Di questo se ne occupa il Dt Bonanno più che il sottoscritto, ma sicuramente sono state recepite le necessità della squadra e del tecnico. E’ altrettanto vero che non possiamo sbagliare e ogni elemento deve essere funzionale alle necessità del tecnico e poi sapete bene che il mercato di riparazione è sempre molto difficile. Un attaccante che ha fatto bene in un’altra piazza, difficilmente la società di appartenenza lo lascia andare via. Ci stiamo muovendo su diversi profili.

Leggi anche

I tifosi sono il sale del calcio, senza di loro il calcio non esiste. I nostri sono splendidi e anche quando c’è stata qualche contestazione, lo hanno fatto per amore. La nostra tifoseria è invidiata in tutta Italia e non solo per il sostegno ma per sensibilità, umanità. Reggio quando si è presentata ai grandi eventi unita, ha sempre raggiunto risultati”.