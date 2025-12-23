Reggina: il Dg Praticò sul calciomercato, la vicenda Barranco, i tifosi
"Il mercato di riparazione è sempre molto difficile"
23 Dicembre 2025 - 08:55 | Redazione
Nel corso dell’intervento a GS Channel, tv ufficiale del club, il Dg Praticò ha parlato anche della questione Barranco: “Bruno Barranco è un grande attaccante che a Reggio ha fatto benissimo. Alla fine della scorsa stagione ha deciso di cambiare aria nonostante la Reggina avesse tutta l’intenzione di trattenerlo. Probabilmente aveva bisogno di nuovi stimoli. Oggi è un giocatore del Fasano, sta facendo discretamente bene, ho appena letto (ieri) una nota in cui il suo presidente dice che non si muoverà da lì perchè ritenuto un calciatore importante e in effetti lo è.
Le caratteristiche dell’attaccante da prendere? Di questo se ne occupa il Dt Bonanno più che il sottoscritto, ma sicuramente sono state recepite le necessità della squadra e del tecnico. E’ altrettanto vero che non possiamo sbagliare e ogni elemento deve essere funzionale alle necessità del tecnico e poi sapete bene che il mercato di riparazione è sempre molto difficile. Un attaccante che ha fatto bene in un’altra piazza, difficilmente la società di appartenenza lo lascia andare via. Ci stiamo muovendo su diversi profili.
I tifosi sono il sale del calcio, senza di loro il calcio non esiste. I nostri sono splendidi e anche quando c’è stata qualche contestazione, lo hanno fatto per amore. La nostra tifoseria è invidiata in tutta Italia e non solo per il sostegno ma per sensibilità, umanità. Reggio quando si è presentata ai grandi eventi unita, ha sempre raggiunto risultati”.