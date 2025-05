Reggina, il Dg Praticò: ‘Siamo pronti con gli adempimenti. Sarà una estate calda’

Nella pancia del Granillo c’è un clima di festa dopo la vittoria del play off che, nella sostanza non serve al momento a nulla, ma apre ad eventuali prospettive di ripescaggio. Anche di questo parla il Dg Praticò ai microfoni di radio Febea: “Mi sento di ringraziare la squadra, la proprietà, i nostri tifosi: si sta lavorando come matti per riportare la Reggina dove merita e oggi abbiamo messo i presupposti. Abbiamo lottato sino all’ultimo secondo contro una squadra costruita per vincere: alla fine è stata una gioia incontenibile.

Oggi è stato il primo passo, da domani si inzierà a lavorare per il futuro. Ci pensiamo giorno e notte, abbiamo più volte detto che siamo pronti con tutta la documentazione e gli adempimenti. Serviranno controlli rigorosi per stabilire chi è dentro e chi è fuori. Solo con una gestione virtuosa dei club si può tornare a fare calcio vero. Sarà sicuramente un’estate calda, ma vi assicuro che tutti gli incartamenti per il ripescaggio sono già pronti”.