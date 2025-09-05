City Now

Reggina, Di Grazia: ‘E’ stato facile dire di si. Indimenticabile quella tripletta…’

R. Girasole: "Giocare con mio fratello Domenico è certamente un grande orgoglio per noi ma soprattutto per mio padre"

05 Settembre 2025 - 14:31 | Redazione

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo riportato le dichiarazioni del difensore Blondett, rilasciate all’interno della rubrica “Mi presento“, ideata dal settore comunicazione della Reggina. Di seguito Di Grazia e Rosario Girasole: Così Di Grazia: “La Reggina? L’ho scelta per l’importanza del club, la piazza, un pezzo di storia del calcio italiano. Non è stato difficile dire di si. Il momento più importante della mia carriera, la tripletta al Messina quando giocavo nel Catania, un giorno che non dimenticherò mai. Mi ispiro a Dybala, per la sua eleganza in campo, tecnica, interpretazione del calcio, giocatore fantastico. La passione per il calcio mi è stata trasmessa da mio padre, poi purtroppo è venuto a mancare. Grazie a un briciolo di fortuna e tanta costanza, la passione è diventata il mio lavoro.

Rosario Girasole: “Il desiderio di tornare era per respirare l’aria di casa, essendo nato e cresciuto a Reggio e dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile, adesso voglio fare l’ultimo step. Il brutto infortunio subìto mi ha aiutato a capire i momenti difficili che possono arrivare in carriera, ma anche che non bisogna mollare mai. Mi ispiro a Sergio Ramos, ma se devo nominare un calciatore attuale, dico Romero del Tottenham. Giocare con mio fratello Domenico è certamente un grande orgoglio per noi ma soprattutto per mio padre“.

RegginaReggio Calabria Calcio