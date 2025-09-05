Reggina, Di Grazia: ‘E’ stato facile dire di si. Indimenticabile quella tripletta…’

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo riportato le dichiarazioni del difensore Blondett, rilasciate all’interno della rubrica “Mi presento“, ideata dal settore comunicazione della Reggina. Di seguito Di Grazia e Rosario Girasole: Così Di Grazia: “La Reggina? L’ho scelta per l’importanza del club, la piazza, un pezzo di storia del calcio italiano. Non è stato difficile dire di si. Il momento più importante della mia carriera, la tripletta al Messina quando giocavo nel Catania, un giorno che non dimenticherò mai. Mi ispiro a Dybala, per la sua eleganza in campo, tecnica, interpretazione del calcio, giocatore fantastico. La passione per il calcio mi è stata trasmessa da mio padre, poi purtroppo è venuto a mancare. Grazie a un briciolo di fortuna e tanta costanza, la passione è diventata il mio lavoro.

Rosario Girasole: “Il desiderio di tornare era per respirare l’aria di casa, essendo nato e cresciuto a Reggio e dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile, adesso voglio fare l’ultimo step. Il brutto infortunio subìto mi ha aiutato a capire i momenti difficili che possono arrivare in carriera, ma anche che non bisogna mollare mai. Mi ispiro a Sergio Ramos, ma se devo nominare un calciatore attuale, dico Romero del Tottenham. Giocare con mio fratello Domenico è certamente un grande orgoglio per noi ma soprattutto per mio padre“.